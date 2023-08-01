В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданского населения, - ГУР

На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей молотова" (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них именно гражданские граждане, которые поддерживают Украину.



"Чтобы противостоять таким атакам личный состав из РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты", - сообщили в ГУР.

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Кроме того, отмечается, что граждане, отказавшиеся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести. В отношении тех, кто остается на свободе, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.



"Большая часть задержанных и арестованных - представители крымскотатарского народа. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов", - добавили в ГУР.

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