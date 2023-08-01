Сообщено о подозрении вражескому комбату Коблику, запытавшего украинского воина во время оккупации Черниговщины, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу еще одного российского захватчика, который совершал военные преступления в период временной оккупации части северных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как говорится, речь идет о майоре Даниле Коблике - командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады из РФ (г. Юрга, Кемеровская область).

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашевка на Черниговщине.

Во время карательных рейдов на территории населенного пункта рашисты взяли в плен украинского военного, а также похитили трех местных мирных жителей.

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Тогда пострадавших заключили в тюрьму в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенку.

Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокую пытку.

Таким образом, рашист пытался "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории региона.

Однако, не получив никакой информации, россиянин расстрелял украинского воина из автоматического оружия.

После этого Коблик стал пытать других заключенных. Во время совершения пыток он периодически производил выстрелы из автомата над их головами.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому оккупанту о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Пока он скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины.

В связи с этим Служба безопасности проводит комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

"Пока уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц. Военного преступника РФ ожидает справедливое наказание", - отмечают в СБУ.

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Расследование проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.