Еще один гражданин Украины задержан в Грузии на протестах против лайнера с российскими туристами

На акции протеста в Батуми против лайнера Astoria Grande с российскими туристами был задержан еще один гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в МВД Грузии.

Украинец Дмитрий Зеркесский – среди 23 человек, которых задержала полиция 31 июля в Батуми, его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Ассоциации молодых юристов Грузии, защищающей интересы украинца, заявили, что пока известна только личность задержанного.

Дмитрий Зеркесский – второй гражданин Украины, арестованный 31 июля.

Смотрите: В Батуми избили российского туриста: "Вы че, бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВИДЕО

Напомним, прибытие корабля встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, середи них - гражданка Украины.