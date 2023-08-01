МИД вызвал посла Польши из-за заявлений министра о неблагодарности украинцев
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.
"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии Президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и есть неприемлемыми.
Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - отметил спикер МИД.