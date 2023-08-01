35% украинских работодателей положительно оценивают влияние ветерана на внутреннюю коммуникацию в коллективе, - исследование. ИНФОГРАФИКА
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.
Украинский ветеранский фонд Минветеранов провели обстоятельное исследование, где команда аналитиков Фонда опросил 475 работодателей. Также провела 10 глубинных интервью с представителями украинского бизнеса и руководителями предпринимательства.
Согласно исследованию, около 30% опрошенных работодателей заявляют, что присутствие в рабочем коллективе ветерана может положительно повлиять на внутреннюю коммуникацию в коллективе.
Основные опасения и риски, с которыми могут столкнуться работодатели при трудоустройстве ветеранов, состоят во влиянии их психоэмоционального и физического состояния на рабочие процессы и взаимодействие в коллективе. Такое же мнение высказывали как работодатели во время глубинных интервью, так и большинство ветеранов, говоря о том, что проблемы с физическим здоровьем (28,3%) и собственное психоэмоциональное состояние (25,8%) являются распространенными препятствиями в процессе. трудоустройство. И хотя на практике, согласно опросу, эти опасения и риски подтверждаются редко, мнение о нестабильном психоэмоциональном состоянии ветерана оказывает влияние на его восприятие как кандидата на трудоустройство.
Также одной из характерных особенностей ветеранов российско-украинской войны 10,07% опрошенных работодателей называют эмоциональную нестабильность.
В то же время, отвечая, какие из черт наиболее характеризуют ветеранов, 16,31% опрошенных ответили, что выражена гражданская позиция, 11,18% - дисциплина, 9,23% - прямолинейность, 8,76% - стрессоустойчивость, 8,01% - ответственность, 6,99% – трудолюбие.
Исследование провел Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов при поддержке компаний Lobby X и Work.ua. Исследования проводились в течение двух месяцев с июня 2023 года. Кабинетная часть исследования состояла из изучения текущей ситуации и международного опыта. Эмпирическая часть исследования состояла из глубинных интервью с работодателями (аудитория 10 человек), онлайн-опросов работодателей (аудитория 475 респондентов) и анонимного онлайн-опроса ветеранов и военнослужащих (аудитория 794 респондента).