На войне погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева
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Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева погибла на войне в Украине. Спортсменке было 34 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.
"На войне погибла бывшая футзалистка "Біличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34... Вечная память!" - говорится в сообщении.
Элеонора была родом из поселка Коцюбинское Киевской области. На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины, команду "Біличанка-НПУ".
Кроме того, она была членом сборной Украины по футзалу.
После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером.
У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.