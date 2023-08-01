На войне погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева

Бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева погибла на войне в Украине. Спортсменке было 34 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.

"На войне погибла бывшая футзалистка "Біличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34... Вечная память!" - говорится в сообщении.

Элеонора была родом из поселка Коцюбинское Киевской области. На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины, команду "Біличанка-НПУ".

Кроме того, она была членом сборной Украины по футзалу.

После начала вооруженной агрессии России Элеонора стала военной и волонтером.

У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.

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