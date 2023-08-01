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Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)

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Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)
Украинские дипломаты добились освобождения украинки Марины Чобанян, которая была задержана во время акции протеста в грузинском порту Батуми.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отпустили", - заявил он.

Ранее Николенко сообщал, что "посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения".

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Напомним, прибытие круизного лайнера с российскими туристами встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них - гражданка Украины.

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Топ комментарии

  • Василий Лещ 678565eb
    pacerhard melina Ви маєте рацію!

    Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит...

    Трагедія Ічкерії.

    Коли міністр нападу та руйнування московії Сергій Куй жутович Шойгу атакував сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам. Як! Ми ж - брати? Слов'яни! Адін нарот!

    Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну:

    «Вторгнувшись до Грузії на танках, росіяні насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».

    На 3 хвилині 36 секунді цього відєо російський військовослужбовець з ознаками олігофренії на обличчі розстрілює на Кавказі впритул з автомата чеченську родину. Збожеволілий від влади над чужими життями солдат забороняє главі сім'ї, мусульманинові, молитися і випускає чергу куль у його груди. Після цього холоднокровного вбивства мирного жителя з Чечні лунає друга черга з автомата. Цього разу православний убивця перервав життя вдови, яка плакала над трупом чоловіка та кричала російською мовою: «УБИЙЦЫ!». «УБИЙЦЫ!».

    На 4 хвилині 13 секунді душогуб куражиться і говорить на камеру: ««Вы только что видели успешное проведение антитеррористической акции»». Доньку загиблих батьків солдати повели до спорожнілого батьківського будинку для групового зґвалтування.

    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=op1i8BPGDB0&bpctr=1617971436
  • pacerhard melina
    Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит - за 10 лет войны русские нацисты истребили 99% тех, кто боролся за свободу этой страны. Но Грузия, война в 2008-м длилась совсем недолго и была гораздо менее кровопролитной, чем война русских для уничтожения Украины. Что стало с храбрыми джигитами, и речь даже не о помощи Украине, почему грузины без сопротивления позволяют русским топтать их достоинство и отрезать куски территорий? Почему в Сакартвело почти никто не протестует против действий марионеточной пророссийской власти? Где ваша национальная гордость, грузины?
  • VakhtanGouri
    Vi ne xorosho znaete istoriu gruzii. U nas bilo tri voini s Rossiei i v 1992-1993 godax god viderjali natisk russkoi armii v abxazii. U nas pogiblo desiatki tisiach chelovek. I ne zabivaete, dlinna gruzii 600km. Gruzini voiuiut v Ukraine i bogibaiut v etoi voine. tak chto menche pretenzii k nam. Mi prnimaem ukrainskix bejenzev, platim posobie, otkrili ukrainskuiu shkolu, podderjivaem ukrainu na mejdunarodnix forumax... a vozvrashenia rejima saakashvili ne budet. Vlast ne ochen to xoroshaia u nas, no rejim saakashvili nikto ne xochet. devushku otpustiat, nikakoi problemi ne budet.
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