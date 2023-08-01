Новости

Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк

96710
Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк
Это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданных на выплату и зачисленных на счета заявителей. В общей сложности уже подано 31 502 заявления на получение выплаты, из которых 10 570 ожидают доработки, а 7 803 - обработки.

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.

Над заявлениями работает 520 вновь созданных комиссий.

Читайте также: Программа "єВідновлення": зарегистрировано уже 5 575 заявок касательно поврежденного жилья

"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.

Отметим, что с 1 августа владельцы разрушенного из-за войны жилья могут подавать заявки на компенсацию через "Дію".

Топ комментарии

  • Andrey Matuzkov
    10 лямів євро, серйозно? Цього хіба що вистачить на один будинок в Ірпені, хіба що... Середня вартість 2к квартири - 50К, без ремонту. Ще ремонт і меблі. От і вийде, що цього "фонду" максимум на 150 квартир вистачить, але з нашим "ефективним менеджментом", думаю, максимум 30 квартир людям і 30 квартир - менеджерам. Інше розпиляють.
  • Энди Мир
    9 березня, коли Київ перебував в напівоблозі російських окупаційних військ, Олександр Шуляк та Олексій Заремба - чоловік та брат голови "Слуги народу" Олени Шуляк (на фото) - незадекларовано вивезли до Польщі 1,3 млн доларів, колекцію ікон, шуби та годинники. Також стало відомо, що Олександр Шуляк може бути пов'язаний бізнес-інтересами з Віктором Колобовим - міністром фінансів в останньому уряді Миколи Азарова.
  • Энди Мир
    Навіть меньше виділили ніж на серіали до кінця року, і трохи більше ніж ти мерзота вивезла в багажнику через кордон на початку повномасштабної війни.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости