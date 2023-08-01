Согласованы выплаты более чем на 413 млн гривен украинцам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов, - Шуляк
Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.
Над заявлениями работает 520 вновь созданных комиссий.
"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.
Отметим, что с 1 августа владельцы разрушенного из-за войны жилья могут подавать заявки на компенсацию через "Дію".