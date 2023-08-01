Боррель о бесплатном зерне от России Африке: "РФ делает вид, что решает проблему, которую она же и создала"

Предлагая африканским странам бесплатное зерно, Россия цинично делает вид, что пытается решить проблему, которую сама создала, используя пищу как оружие.

Об этом заявил Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен (на продовольствие. - Ред.), Россия обращается к уязвимым странам, в частности африканским, с предложениями об ограниченных поставках зерна, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала. Это циничная политика сознательного использования пищи в качестве оружия", – заявил Боррель.

ЕС в ответ будет действовать по трем основным направлениям: поддерживать попытки ООН и Турции возобновить Черноморскую зерновую инициативу, продолжать укреплять "пути солидарности" как альтернативные маршруты для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через страны-члены ЕС, а также увеличит финансовую поддержку стран и людей, наиболее в этом нуждающихся, в размере 18 миллиардов евро для обеспечения продовольственной безопасности до 2024 года.

Боррель попросил партнеров ЕС призвать Россию вернуться к переговорам по возобновлению зернового соглашения подобно странам Африканского союза, а также воздержаться от препятствования функционированию агроинфраструктуры Украины.

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Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.

Глава Африканского союза Ассумани заявил, что бесплатного зерна из Росии недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.