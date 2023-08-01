Боррель о бесплатном зерне от России Африке: "РФ делает вид, что решает проблему, которую она же и создала"
Об этом заявил Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен (на продовольствие. - Ред.), Россия обращается к уязвимым странам, в частности африканским, с предложениями об ограниченных поставках зерна, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала. Это циничная политика сознательного использования пищи в качестве оружия", – заявил Боррель.
ЕС в ответ будет действовать по трем основным направлениям: поддерживать попытки ООН и Турции возобновить Черноморскую зерновую инициативу, продолжать укреплять "пути солидарности" как альтернативные маршруты для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через страны-члены ЕС, а также увеличит финансовую поддержку стран и людей, наиболее в этом нуждающихся, в размере 18 миллиардов евро для обеспечения продовольственной безопасности до 2024 года.
Боррель попросил партнеров ЕС призвать Россию вернуться к переговорам по возобновлению зернового соглашения подобно странам Африканского союза, а также воздержаться от препятствования функционированию агроинфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.
Глава Африканского союза Ассумани заявил, что бесплатного зерна из Росии недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.