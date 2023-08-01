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Глава ВВК на Закарпатье за деньги помогал получать отсрочку от мобилизации, - Нацполиция

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Глава ВВК на Закарпатье за деньги помогал получать отсрочку от мобилизации, - Нацполиция
Правоохранители разоблачили на взятке главу военно-врачебной комиссии при одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, глава ВВК за денежное вознаграждение способствовал мужчинам призывного возраста в изготовлении медицинских документов, дающих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет об оформлении опеки за пожилым лицом, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи.

На основании внесенных служащим ложных сведений потенциальные призывники избегали военной службы.

Проведя ряд негласных мер, полицейские задержали главу военно-врачебной комиссии непосредственно во время получения взятки. Согласно статье 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За содеянное взяточнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 2a613f18
    По інакшому вже ніяк -- гроші ходять за воєнкомами
  • Сашко Бабенко e87585fa
    корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

    тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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