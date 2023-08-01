Глава ВВК на Закарпатье за деньги помогал получать отсрочку от мобилизации, - Нацполиция
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным следствия, глава ВВК за денежное вознаграждение способствовал мужчинам призывного возраста в изготовлении медицинских документов, дающих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет об оформлении опеки за пожилым лицом, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи.
На основании внесенных служащим ложных сведений потенциальные призывники избегали военной службы.
Проведя ряд негласных мер, полицейские задержали главу военно-врачебной комиссии непосредственно во время получения взятки. Согласно статье 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За содеянное взяточнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.