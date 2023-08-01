К декабрю планируется добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности, - Шмыгаль

В рамках подготовки к зиме к декабрю правительство рассчитывает добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовимся к зиме и восстанавливаем энергетику: генерацию, сети распределения, теплоэлектростанции, ТЭЦ, котельные. К декабрю планируем добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности", - отметил он.

Шмыгаль рассказал, что правительство приняло решение об упрощении процедуры установки мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Снял бюрократические преграды для проведения воздушных линий электропередачи и подстанций.

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