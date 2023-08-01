НАТО могло бы защищать гражданские суда в Черном море так же, как оно защищает их от пиратов вблизи Африки, - посол в Германии Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что НАТО могло бы защищать гражданские корабли от российского флота в Черном море так же, как Североатлантический союз делает это у Африканского Рога, отгоняя пиратов.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Россия отрезала все эти пути. Дуная, железной дороги и автомобильной дороги недостаточно. Если бы НАТО защищало украинские грузовые и торговые суда, следующие в Черном море, это было бы очень хорошо, подобно тому, как НАТО и ЕС защищают или защищали морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге. Пока ни одно судно не чувствует себя безопасно и свободно в Черном море", - отметил Макеев.

Он подчеркнул, что свободное мореплавание в международных водах отвечает интересам любого капитана или судоходной компании и фактически любой страны. В то же время Украина имеет зерно для 400 миллионов человек, которое способно транспортировать во многие государства мира.

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что США не обсуждают возможности сопровождения кораблей с украинским зерном в Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планируют военную блокаду Черного моря из-за срыва Россией "зернового соглашения", - Кирби