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Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн

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Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн
В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что по факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку.

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

- 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;

- 600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;

- 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн 01

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це копійки у порівнянні з тим що це лайно вкрало...
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Т.е чувак откупился? "Крутая новость". Мораль - наворуй побольше, что иметь возможность откупиться?
  • Сашко Бабенко e87585fa
    по суті питання справедливости через суд підміняється рішаловом через суд.

    він нікого не здав, ніхто додатково з инших поплічників не сів.

    чи хтось хоче сказати що він сам один все крав і сам один мішки з грошима тягав.

    ***

    так корупцію ніколи не подолати якщо замість покарання просто її обілечувати.
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