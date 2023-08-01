Дело о взятке экс-министра экологии Злочевского стало одним из крупнейших донатов на ВСУ в Украине – 805,5 млн грн

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что по факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку.

В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

- 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;

- 600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;

- 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.