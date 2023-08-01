Новости • Восстание Пригожина в РФ

В Беларусь прибыла 14-я колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн

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В Беларусь прибыла 14-я колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн
В Беларусь прибыла 14-я колонна наемников из ЧВК "Вагнер". В ее составе замечено 15 машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"14-я колонна наемников Пригожина в данный момент движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонне – около 15 машин, и большинство – это фуры, перевозящие большие железные контейнеры, похожие на морские. Часть контейнеров выглядит переоборудованной под другие потребности. Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур, в колонне также едет автобус и несколько пикапов.

Номера машин сняты или заклеены.

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Напомним, Гаюн также сообщал, что наемники группы "Вагнера" используют старые склады на военной базе под Осиповичами в Беларуси.

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Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    Білоруси? Такої нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    перед нападом на Україну,рашист два роки ганяв в бульборусії фейкові колони
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Щось задумали недобре ці диявольські діти.
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