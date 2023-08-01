Африка и "Глобальный Юг" все больше осознают, что партнерство с Россией - не в их интересах, - Кирби
Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.
"На всем (Африканском. – Ред.) континенте и на так называемом Глобальном Юге все больше и больше стран осознают, что партнерство с Россией на самом деле не в их интересах и не в интересах их народов – и это становится все более очевидным", - заметил он.
В этом контексте Кирби напомнил, что только на прошлой неделе многие лидеры африканских стран отказались прилететь на саммит Африка-Россия.
"Они осознают, что стали жертвами его (Путина. – Ред.) безрассудного решения выйти из "зернового соглашения". Они осознают, что продовольственная нестабильность, голод, общая нестабильность, которую они испытывают на многих уровнях, в значительной степени связана с войной , которую он ведет в Украине", – подчеркнул Кирби.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.
Глава Африканского союза Ассуман заявил, что бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.