Большое количество африканских лидеров отказалось посетить саммит Россия-Африка, потому что африканские страны и "Глобальный Юг" в целом все яснее осознают, что сотрудничество с Россией противоречит их национальным интересам.

Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.

"На всем (Африканском. – Ред.) континенте и на так называемом Глобальном Юге все больше и больше стран осознают, что партнерство с Россией на самом деле не в их интересах и не в интересах их народов – и это становится все более очевидным", - заметил он.

В этом контексте Кирби напомнил, что только на прошлой неделе многие лидеры африканских стран отказались прилететь на саммит Африка-Россия.

"Они осознают, что стали жертвами его (Путина. – Ред.) безрассудного решения выйти из "зернового соглашения". Они осознают, что продовольственная нестабильность, голод, общая нестабильность, которую они испытывают на многих уровнях, в значительной степени связана с войной , которую он ведет в Украине", – подчеркнул Кирби.

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Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обещает бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна в страны Африки.

Глава Африканского союза Ассуман заявил, что бесплатного зерна из России недостаточно, чтобы решить проблему продовольственного кризиса. Для этого необходимо добиться прекращения огня в Украине.