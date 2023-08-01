Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"

Украине не требуется разрешение на использование собственного оружия, она будет уничтожать врага там, где сочтет нужным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем давать покоя этим террористам до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем за необходимое — то ли Москва, то какие-то другие населенные пункты, то ли Санкт-Петербург… На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем, это наше дело действовать так, как мы считаем нужным. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, так не будет", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, почему для атак беспилотников был выбран бизнес-центр "Москва-сити", где расположены три российских министерства, секретарь СНБО отметил, что это имеет определенный символизм.

Читайте также: "В Украине настоящий бум производства дронов", - Резников

"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас - "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – заявил Данилов.

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захарова сравнила атаку БПЛА на Москву с терактом 11 сентября