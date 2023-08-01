Новости • Агрессия России против Украины, Война

Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"

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Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"
Украине не требуется разрешение на использование собственного оружия, она будет уничтожать врага там, где сочтет нужным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем давать покоя этим террористам до тех пор, пока они не покинут территорию нашей страны. Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем за необходимое — то ли Москва, то какие-то другие населенные пункты, то ли Санкт-Петербург… На это мы разрешения ни у кого спрашивать не будем, это наше дело действовать так, как мы считаем нужным. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, так не будет", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, почему для атак беспилотников был выбран бизнес-центр "Москва-сити", где расположены три российских министерства, секретарь СНБО отметил, что это имеет определенный символизм.

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"Вы знаете, это еще и война символов. Был крейсер "Москва", сейчас - "Москва-сити". Все, что связано с Москвой, с городом, откуда вся эта мерзость принимает решение убивать наших граждан, она должна прекратить существование в том виде, как есть", – заявил Данилов.

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

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Топ комментарии

  • vigo
    Який борзий ветеринар!
    Не будемо, і все!
    Питати ви, козли, може, і не будете, але і використовувати вам нічого, бо не виробляєте ні-ху-я!
    Якщо хтось щось і виробляє, то приватники і інвестори, а не держава!
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Він про власну зброю - в сенсі зброї власного виробництва. А у нас такого немає і хз коли буде.
  • Puxtak
    Наноасфальт винайшли?
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