МИД Польши вызвал посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после того, как украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.