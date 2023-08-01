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МИД Польши вызвал посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева

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МИД Польши вызвал посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после того, как украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого на фоне критики из Варшавы о якобы недостаточной благодарности Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

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Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Только с поляками разосраться сейчас не хватало ...дбл бл..
  • Степан Лукашёв
    Вони не міряються. Влада зелено-синіх зрадників намагається розісратися з усіма партнерами (навіть з сусідами), аби нам перекрили канал військової допомоги, щоби буратінка зміг нарешті підписати з пуйлом "мір ґдєта пасрєдінє". Оманські домовленості давлять...
  • Олег Беляков 5d931641
    то есть зеленые дебилы решили еще и с важнейшими союзниками повоевать.. Мало с Германией в прошлом году посрались - что оружие и помощь задержали на полгода, мало с Британией посрались - хз чем еще кончится - теперь с поляками зарагулились?
    ********* конченые. кто мог за этих дебилов голосовать, мне интересно?
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