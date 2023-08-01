Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Как сообщила пресс-служба ведомства, два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.
В Минобороны Польши сказали, что Беларусь раньше предупреждала об учениях. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.
Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты пролетели над центром Беловежи.
В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства.