Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В Минобороны Польши сказали, что Беларусь раньше предупреждала об учениях. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

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Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты пролетели над центром Беловежи.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства.

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