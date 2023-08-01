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Данилов о проверках военкоматов: "11 областей находятся в зоне особого внимания"

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Данилов о проверках военкоматов: "11 областей находятся в зоне особого внимания"
Сейчас продолжается более 100 обысков, связанных с центрами комплектования, которые занимались теми вещами, которыми во время войны точно заниматься не надо. 11 областей сейчас в зоне особого внимания.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили отчет первого заместителя министра обороны генерала Павлюка о работе той группы, которую он непосредственно возглавлял. 11 областей сегодня находятся в зоне особого внимания этой группы правоохранителей... Сейчас продолжаются 100 обысков в разных городах, связанных именно с центрами комплектации, которые, к большому сожалению, несоответствующим образом занимались теми вещами, которыми во время войны точно заниматься не надо", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, нужно ли именно сейчас изменять систему комплектации и мобилизации, секретарь СНБО отметил, что вопрос сложный, однако рассматривается вопрос привлечения к работе в ТЦК и СП тех лиц, которые возвращаются с линии фронта.

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"Это непростой вопрос. Я могу точно сказать, что на старте, когда я проговаривал этот вопрос, и генерал Залужный, и другие члены Ставки поддержали решение, что именно те ребята, которые возвращаются с фронта, именно они должны в первую очередь работать в этих центрах. Люди, которые прошли фронт, знают, что это такое, и они точно не допустят того, что делают люди, которые там определенную часть жизни проживали спокойно, ни разу не находясь на линии фронта", - считает Данилов.

Он убежден, что среди военных с боевым опытом найдется достаточное количество лиц соответствующей квалификации для работы в центрах комплектования.

Напомним, сегодня сообщалось об обысках у военкома Днепропетровской области.

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Топ комментарии

  • Папєрєднік
    Не тіште себе ілюзіями
  • Sergiy Vitalyovich
    Не виправдовую хабарників з військкоматів, але чому такого завзяття немає стосовно посадовців МО, які просрали не один мільярд доларів бюджетних грошей на закупівлях, забудовників, "Укравтодору", місцевих органів влади, які викидають мільярди на абсолютно непотрібні під час війни речі і т.п.? Що з тими понад двома з половиною тисячами вагонів зерна з держрезерву, які ніби-то з'їли миші? Зрештою, навіть цих хабарників з військкоматів не покарають - бо закони в цій країні виключно для того, аби доїти та відправляти на смерть бідноту, поки влада та її посіпаки рублять бабло.
  • Jim Hawkins c863047b
    На рахунок хабарів можливо й так...але, особисто я в це не вірю. А от те, що в них напрочь знесений дах, то це так. Сумніваюсь, що людина з ПТСР зможе кваліфіковано виконувати свою роботу.
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