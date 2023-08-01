Данилов о проверках военкоматов: "11 областей находятся в зоне особого внимания"

Сейчас продолжается более 100 обысков, связанных с центрами комплектования, которые занимались теми вещами, которыми во время войны точно заниматься не надо. 11 областей сейчас в зоне особого внимания.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили отчет первого заместителя министра обороны генерала Павлюка о работе той группы, которую он непосредственно возглавлял. 11 областей сегодня находятся в зоне особого внимания этой группы правоохранителей... Сейчас продолжаются 100 обысков в разных городах, связанных именно с центрами комплектации, которые, к большому сожалению, несоответствующим образом занимались теми вещами, которыми во время войны точно заниматься не надо", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, нужно ли именно сейчас изменять систему комплектации и мобилизации, секретарь СНБО отметил, что вопрос сложный, однако рассматривается вопрос привлечения к работе в ТЦК и СП тех лиц, которые возвращаются с линии фронта.

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"Это непростой вопрос. Я могу точно сказать, что на старте, когда я проговаривал этот вопрос, и генерал Залужный, и другие члены Ставки поддержали решение, что именно те ребята, которые возвращаются с фронта, именно они должны в первую очередь работать в этих центрах. Люди, которые прошли фронт, знают, что это такое, и они точно не допустят того, что делают люди, которые там определенную часть жизни проживали спокойно, ни разу не находясь на линии фронта", - считает Данилов.

Он убежден, что среди военных с боевым опытом найдется достаточное количество лиц соответствующей квалификации для работы в центрах комплектования.

Напомним, сегодня сообщалось об обысках у военкома Днепропетровской области.