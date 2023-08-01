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Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему "Путь" как волонтеров. ФОТОрепортаж

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Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему "Путь" как волонтеров. ФОТОрепортаж
В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Организовал преступный бизнес 44-летний житель Харькова. В октябре прошлого года мужчина основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных. По налаженной схеме злоумышленник вносил сведения об "уклонистах" в систему "Путь" в качестве волонтеров, что позволяло им выехать за границу и не возвращаться назад.

Стоимость незаконной услуги колебалась от 3000 до 6500 долларов.

31 июля полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями отдела полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры провели три обыска.

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В ходе следственных действий изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, жесткие диски, банковские карты, ноутбук, флеш-носители информации, печати ФЛП и различных организаций, удостоверение волонтеров и другая документация, подтверждающая преступную деятельность.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, наказуемого лишением свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему Путь как волонтеров 02
Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему Путь как волонтеров 03
Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему Путь как волонтеров 04
Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему Путь как волонтеров 05

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