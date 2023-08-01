Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему "Путь" как волонтеров. ФОТОрепортаж

В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Организовал преступный бизнес 44-летний житель Харькова. В октябре прошлого года мужчина основал благотворительную организацию и под видом волонтерской деятельности организовывал беспрепятственный выезд за границу военнообязанных. По налаженной схеме злоумышленник вносил сведения об "уклонистах" в систему "Путь" в качестве волонтеров, что позволяло им выехать за границу и не возвращаться назад.

Стоимость незаконной услуги колебалась от 3000 до 6500 долларов.

31 июля полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями отдела полиции №1 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры провели три обыска.

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В ходе следственных действий изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, жесткие диски, банковские карты, ноутбук, флеш-носители информации, печати ФЛП и различных организаций, удостоверение волонтеров и другая документация, подтверждающая преступную деятельность.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, наказуемого лишением свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.









