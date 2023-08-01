В Беларуси отрицают нарушение польского воздушного пространства

Официальный Минск отрицает факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.

Об этом идет речь в заявлении Минобороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, утверждается, что заявления о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – отмечается в документе.

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Напомним, сегодня Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушнок пространство страны во время "учений".