В Беларуси отрицают нарушение польского воздушного пространства
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Официальный Минск отрицает факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.
Об этом идет речь в заявлении Минобороны Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, утверждается, что заявления о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".
"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – отмечается в документе.
Напомним, сегодня Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушнок пространство страны во время "учений".