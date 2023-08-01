Создана петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину Николаю Нечаю

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины погибшему воину Николаю Нечаю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Игорь Луценко.

Он отметил: "Николай Нечай сразу встал на защиту столицы. Отважно отражал атаки врага и уничтожал технику россиян под Вишневым, на Броварском направлении. За мужество, отвагу и решительность при освобождении Киевщины и Ирпеня был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, получил звание старшего лейтенанта. Потом освобождал Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Херсонщину.

Во время боев под Угледаром вражеская артиллерия поразила наши огневые позиции, а Коля от вражеского снаряда получил ранения, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте, но успел спасти от гибели побратима, прикрыв его от огня своим телом.

Прошу поддержать петицию о присвоении Николаю Нечаю звания Героя Украины (посмертно)".

Ссылка на петицию на сайте президента Украины .