Создана петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину Николаю Нечаю
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Игорь Луценко.
Он отметил: "Николай Нечай сразу встал на защиту столицы. Отважно отражал атаки врага и уничтожал технику россиян под Вишневым, на Броварском направлении. За мужество, отвагу и решительность при освобождении Киевщины и Ирпеня был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, получил звание старшего лейтенанта. Потом освобождал Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Херсонщину.
Во время боев под Угледаром вражеская артиллерия поразила наши огневые позиции, а Коля от вражеского снаряда получил ранения, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте, но успел спасти от гибели побратима, прикрыв его от огня своим телом.
Прошу поддержать петицию о присвоении Николаю Нечаю звания Героя Украины (посмертно)".