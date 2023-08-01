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Зафиксированы пуски нескольких групп "Шахедов" с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)

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Зафиксированы пуски нескольких групп "Шахедов" с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)
Пуски нескольких групп "Шахедов" зафиксированы из Краснодарского края России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на телеграм Воздушных сил.

"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!", - говорится в сообщении.

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Вскоре в Воздушных силах добавили, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после полуночи, и призвали в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.

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