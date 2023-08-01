Зафиксированы пуски нескольких групп "Шахедов" с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)
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Пуски нескольких групп "Шахедов" зафиксированы из Краснодарского края России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на телеграм Воздушных сил.
"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!", - говорится в сообщении.
Вскоре в Воздушных силах добавили, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после полуночи, и призвали в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие.