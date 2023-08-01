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США в Совбезе ООН: Россия готова вернуться к переговорам об участии в "зерновом соглашении"

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США в Совбезе ООН: Россия готова вернуться к переговорам об участии в "зерновом соглашении"
В Соединенных Штатах видят признаки того, что Россия готова вернуться к переговорам об участии в "зерновом соглашении".

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Reuters.

Она отметила, что если Россия хочет возобновить экспорт своих удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции, ей придется возобновить свое участие в "зерновом соглашении".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы ждем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила она.

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Напомним, раньше она заявляла, что у Росии нет никаких правовых оснований для выхода из "зернового соглашения". 

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Після руйнування терміналів? Нах...й такі сдєлкі?
  • Станіслав Забара
    Мені абсолютно не зрозуміло, до чого тут підораша і чому взагалі хтось має її слухати і брати до уваги? Південніше України знаходяться територіальні води Румунії, іще південніше - Болгарії і далі Турція. Всі вони члени НАТО! У якій взагалі галактиці шантаж підораші може ісувати??? БJIЯДb!!! Якого хера країни НАТО терплять знущання над собою???
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    А ми тільки зраділи, що у НАТО з'явилися яйця і вони почали супроводжувати конвої в Україну без Рашки.

    Поспішили.
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