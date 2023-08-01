Эта неделя будет важной для внешней политики Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущая неделя "будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении вечером 1 августа.

"Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. Сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины без исключения", - сказал он.

"Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно делало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", - сказал он.

Как ожидается, 4-5 августа в Саудовской Аравии состоится встреча советников глав государств, посвященная подготовке саммита мира.

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