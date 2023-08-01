Россияне обстреляли 7 громад в Сумской области: повреждены частные дома и складское помещение

В течение 1 августа враг совершил 27 вражеских обстрелов. Зафиксировано 200 взрывов. Обстреляно 22 населенных пункта в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

- Краснопольская громада: минометный обстрел (6 взрывов), артиллерия (12 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома.

- Белопольская громада: миномет (30 взрывов), РСЗО (47 взрывов), артиллерия (2 взрыва).

- Эсманская громада: миномет (34 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа НУРС). В результате обстрелов повреждено складское помещение частного предприятия и трактор.

- Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (9 взрывов).

- Середино-Будская громада: гранатомет (4 взрыва), миномет (5 взрывов). Поврежден частный дом.

- Великописаревская громада: миномет (4 взрыва), артиллерия (13 взрывов), гранатомет (20 взрывов).

- Хотинская громада: миномет (8 взрывов).

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