Россияне обстреляли 7 громад в Сумской области: повреждены частные дома и складское помещение
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Краснопольская громада: минометный обстрел (6 взрывов), артиллерия (12 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома.
- Белопольская громада: миномет (30 взрывов), РСЗО (47 взрывов), артиллерия (2 взрыва).
- Эсманская громада: миномет (34 взрыва), с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа НУРС). В результате обстрелов повреждено складское помещение частного предприятия и трактор.
- Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (9 взрывов).
- Середино-Будская громада: гранатомет (4 взрыва), миномет (5 взрывов). Поврежден частный дом.
- Великописаревская громада: миномет (4 взрыва), артиллерия (13 взрывов), гранатомет (20 взрывов).
- Хотинская громада: миномет (8 взрывов).