Оккупанты ощутят последствия, - Зеленский о закрытой встрече с Будановым

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом зеленский заявил в своем вечернем обращении.

"Был отдельный детальный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.

Он не привел детальной информации по этому докладу. По его словам, оккупанты точно ощутят последствия нашей работы.

"Серьезно почувствуют", - добавил президент.

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