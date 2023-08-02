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Оккупанты ощутят последствия, - Зеленский о закрытой встрече с Будановым

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Оккупанты ощутят последствия, - Зеленский о закрытой встрече с Будановым
Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом зеленский заявил в своем вечернем обращении. 

"Был отдельный детальный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.

Он не привел детальной информации по этому докладу. По его словам, оккупанты точно ощутят последствия нашей работы.

"Серьезно почувствуют", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Kucher
    Давай, Вова, важку артилерію. А то все про асфальт, та про шашлики.

  • FT FT
    Хватит слов и запугиваний. Давай дело покажи. А то будет как с наступлением, которым год пугал а рашисты тем временем оборону строили
  • Герхард
    Ойвсьо!!!

    Може цим двом супергероям спробувати перемогти такого ж суперзлодія Кадирова у Тіктоку?
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