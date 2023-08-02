Оккупанты ощутят последствия, - Зеленский о закрытой встрече с Будановым
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа заслушал закрытый доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом зеленский заявил в своем вечернем обращении.
"Был отдельный детальный доклад руководителя ГУР Буданова", - сказал президент.
Он не привел детальной информации по этому докладу. По его словам, оккупанты точно ощутят последствия нашей работы.
"Серьезно почувствуют", - добавил президент.