Не дадим политическим моментам испортить отношения между украинским и польским народами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, которая в последние дни сложилась в отношениях с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

Украина борется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что эмоциям следует остыть.

"Мы не дадим никаким политическим моментам испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит охладиться. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", - отметил Зеленский.

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Напомним, в МИД Украины пригласили посла Польши в Украину Бартоша Цихоцкого из-за высказываний министра канцелярии Президента Польши, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. В эфире польского TVP Пшидач заявил, что Украина получила большую поддержку от Польши. И что ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние годы".

Польский МИД сообщил, что пригласил посла Украины в Польше "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

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