В течение 1 августа Силы обороны поразили 10 районов сосредоточения оккупантов, 10 артиллерийских средств, 5 средств ПВО, 4 станции РЭБ, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по позициям российских оккупантов 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по командному пункту и 1 по - зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 5 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще 2 важных объекта врага".

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