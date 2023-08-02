США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico

Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источник в Минобороны США сообщил, что новый пакет военной помощи должен быть анонсирован на следующей неделе. К сожалению, пока точно не известно, что в него войдет.

В последний пакет военной помощи от администрации Джо Байдена вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму 400 млн долларов.

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