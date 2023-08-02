Новости • Агрессия России против Украины, Война

США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico

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США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico
Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источник в Минобороны США сообщил, что новый пакет военной помощи должен быть анонсирован на следующей неделе. К сожалению, пока точно не известно, что в него войдет.

В последний пакет военной помощи от администрации Джо Байдена вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму 400 млн долларов.

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Топ комментарии

  • Stefan Zakrevsky
    За Південну Корею воювали безпосередньо американці, без американських військових баз і присутності американських військових, у корейців не було би часу на створення потужного військово - промислового комплексу.
  • Victor Litarchuk
    За останні 10 років Пентагон запросив лише близько 790 тисяч 155-мм снарядів - і то в основному на навчання. Це говорить про те, що США вже поставили Україні більше 155-мм снарядів, ніж купили самі за ціле десятиліття, йдеться в доповіді Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.
    Спроби збільшити виробництво були ускладнені історичним рішенням США скоротити свою військово-промислову базу після холодної війни.

    За словами американських чиновників, Україна в даний час випускає до 8000 артилерійських пострілів на день. В даний час США працюють над збільшенням поставок снарядів до 90 000 одиниць на місяць до 2025 фінансового року. Для порівняння, сьогоднішні виробничі потужності становлять 24 000 снарядів на місяць, а до початку повномасштабної війни в Україні - лише 14 000.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Це звичайно добре. Але США не зможе постійно підтримувати Україну. Не тому що вони погані. Вони такі до всіх своїх союзників. Без власного виробництва західної зброї і підйому промисловості як це зробили в Південній Кореї Україні не вижити як самостійний державі.
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