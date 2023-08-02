Атака дронами на Киев: все вражеские цели уничтожила ПВО
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Ночью российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Киев. В небе над столицей и на окраинах все "шахеды" были уничтожены.
Об этом сообщил руководитель КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная массированная атака врага ударными БпЛА. Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены", – говорится в сообщении.
Падения обломков зафиксированы в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.
По информации городского головы столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась.
"Жертв и пострадавших в столице нет", – добавил Кличко.