Враг снова атаковал юг Одесской области ударными БПЛА: возникли пожары, поврежден элеватор
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В результате атаки вражеских БПЛА повреждения на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесщины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.
По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования.