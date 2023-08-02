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Враг снова атаковал юг Одесской области ударными БПЛА: возникли пожары, поврежден элеватор

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Враг снова атаковал юг Одесской области ударными БПЛА: возникли пожары, поврежден элеватор
В результате атаки вражеских БПЛА повреждения на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования.

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Топ комментарии

  • Вася Путлер
    а ми зате по склопакетам , щоб відповідь поули всі росіяни
  • юрий Шмалько ea66d093
    А у Труханова є ресурси протидії дронам? До чого це?
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    До речі бубочка знову балаболом виявився. Казав що захистить елеватори поставить ППО, проводив ставку, пройшло вже досить багато часу і результат де?
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