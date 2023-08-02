Враг снова атаковал юг Одесской области ударными БПЛА: возникли пожары, поврежден элеватор

В результате атаки вражеских БПЛА повреждения на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесщины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 05.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования.

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