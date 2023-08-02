Враг пытается восстановить утраченное положение на Бахмутском направлении, - Генштаб

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ продолжают отражать атаки российских войск и сдерживать наступление врага. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Тополе, Каменке, Фиголовке, Двуречной, Западному, Купянску и Кисловке Харьковской области.

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На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздольевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевке, Первомайскому, Карловке, Невельскому и Новобахмутовке Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Зоряного, Марьинки, Победы и Острого Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, среди них Садово, Токаревка, Козацкое, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.