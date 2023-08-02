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Враг пытается восстановить утраченное положение на Бахмутском направлении, - Генштаб

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Враг пытается восстановить утраченное положение на Бахмутском направлении, - Генштаб
На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ продолжают отражать атаки российских войск и сдерживать наступление врага. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Сопича Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Железный Мост, Галагановка Черниговской области; Шпиль, Юнаковка, Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка, Нестерное и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника были по Тополе, Каменке, Фиголовке, Двуречной, Западному, Купянску и Кисловке Харьковской области.

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На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы были по населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздольевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Орехово-Василовка, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевке, Первомайскому, Карловке, Невельскому и Новобахмутовке Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Зоряного, Марьинки, Победы и Острого Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, среди них Садово, Токаревка, Козацкое, Антоновка, Михайловка и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Топ комментарии

  • Goga Gruzin
    "На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області.
    Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського."
    Тобто, наступаємо вже не ми? Наступає ворог?
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Після того, як ЗСУ ціною величезних надзусиль все ж звільнили Старомайорське, противник, ввівши у бій додаткові свіжі сили, намагається відновити втрачене, вибити ЗСУ з захоплених позицій! Так що останнім часом говорити про "успішний наступ" ЗСУ на тому напрямку - повна маячня! Подібна ситуація складається й на решті участків фронту, зокрема на Авдіївському, де рашистам вдалося за останню добу потіснити наші сили у районі Опитне-Спартак!
  • Goga Gruzin
    Якщо вірити карті Діп-стейт, то на Авдіївському напрямку атаки ворога відбили не зовсім успішно...
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