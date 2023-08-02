Вертолеты, пересекшие воздушное пространство Польши, сделали это случайно, - "Беларускі Гаюн"

С 30 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится в своей резиденции "Выскули", расположенной в 7,5 км от польской границы.

Об этом говорится в материале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Для его охраны из Мачулищ, еще 29 июля было переброшено 2 вертолета, Ми-8 и Ми-24. Но уже 1 августа эти вертолеты улетели патрулировать границу в Каменецком районе Брестской области.

По данным мониторинговой группы, пилоты военно-воздушных сил Республики Беларусь вполне могли залететь на территорию Польши. Группа пришла к выводу, что это было сделано случайно.

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Напомним, 1 июля Министерство обороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства. Официальный Минск, в свою очередь, отрицает факт нарушения польского воздушного пространства белорусскими вертолетами.