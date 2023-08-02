По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В 7.30 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. По информации Воздушных Сил, зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка.

В 7:53 Воздушные Силы ВСУ объявили об отмене ракетной опасности. Воздушная тревога проходит в Запорожской, Луганской областях и АР Крым. В Никопольском районе Днепропетровщины существует угроза артобстрела.

Смотрите: Украинские и турецкие оборонные предприятия ведут переговоры по совместным проектам и производству. ФОТОрепортаж