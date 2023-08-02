Оппозиция Беларуси сообщила о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Лукашенко против украинских детей, - Офис омбудсмена
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Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Беларуси.
Об этом сообщает Офис омбудсмена по результатам встречи представителя Уполномоченного ВР по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александра Кононенко с Павлом Латушко, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча была посвящена обсуждению нарушения прав украинских детей властями Беларуси и ее участию в вывозе наших маленьких граждан. Павел Латушко сообщил о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Беларуси", - говорится в сообщении.
Стороны договорились о коммуникации и совместной работе по установлению деталей привлечения Беларуси в преступную деятельность, которую развернула РФ на территории Украины.