Оппозиция Беларуси сообщила о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Лукашенко против украинских детей, - Офис омбудсмена

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Беларуси.

Об этом сообщает Офис омбудсмена по результатам встречи представителя Уполномоченного ВР по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александра Кононенко с Павлом Латушко, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча была посвящена обсуждению нарушения прав украинских детей властями Беларуси и ее участию в вывозе наших маленьких граждан. Павел Латушко сообщил о дополнительных доказательствах военных преступлений власти Беларуси", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о коммуникации и совместной работе по установлению деталей привлечения Беларуси в преступную деятельность, которую развернула РФ на территории Украины.

Смотрите: 498 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ, ранен 1081 ребенок. ИНФОГРАФИКА