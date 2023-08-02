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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 247 230 (+540 за сутки), 4217 танков, 4866 артсистем, 8213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по состоянию на 2 августа Силы обороны уничтожили около 247 230 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 247 230 (+540) человек ликвидировано,

танков - 4 217 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 4 217 (+1) ед,

артиллерийских систем - 4 866 (+27) ед,

РСЗО - 700 (+1) ед,

средства ПВО - 463 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 042 (+15),

крылатые ракеты – 1 347 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 349 (+25) ед,

специальная техника – 718 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 247 230 (+540 за сутки), 4217 танков, 4866 артсистем, 8213 бронированных машин 01

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Вчора вичитав, що одна аналітична структура провела аналіз "відстрілу" кацапні по родах військ Джерел інформування було багато І всі вони показують стійку тенденцію: у процентному співвідношенні артилеристи кацапські - "на першому місці" Їх "товчуть" найякісніше А це значить, що контрбатарейна боротьба нами ведеться доволі успішно!
    А різке збільшення "відстрілу" автоцистерн свідчить про те, що удар по Чонгару виявився цілком успішним і поставки пального не тільки до фронту, але і до оперативного тилу, ведуться виключно автотранспортом А це збільшує "плече доставки", завантажує автомобільні шляхи та відволікає більшу кількість "наливників" для перевезення ПММ Тобто - збільшує вразливість окупаційних військ на марші
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3451 день москальсько-української війни.
    63! одиниці техніки та 540 чумардосів. Арта та логістика просто чудово, броня присутня. Ювілей по РСЗО. ППО:спецтехніка рахунок мінімальний 1:0. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 247 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
  • alexandr shamov
    Во, всех. Через пару дней - круглая дата (250 000 задвухсоченных ааленей).
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