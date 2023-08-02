Общие боевые потери РФ с начала войны – около 247 230 (+540 за сутки), 4217 танков, 4866 артсистем, 8213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по состоянию на 2 августа Силы обороны уничтожили около 247 230 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 2.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 247 230 (+540) человек ликвидировано,
танков - 4 217 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 4 217 (+1) ед,
артиллерийских систем - 4 866 (+27) ед,
РСЗО - 700 (+1) ед,
средства ПВО - 463 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 042 (+15),
крылатые ракеты – 1 347 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7 349 (+25) ед,
специальная техника – 718 (+0).