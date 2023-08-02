Общие боевые потери РФ с начала войны – около 247 230 (+540 за сутки), 4217 танков, 4866 артсистем, 8213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины по состоянию на 2 августа Силы обороны уничтожили около 247 230 российских захватчиков.