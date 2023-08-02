Российские захватчики в течение ночи трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины

Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии ночью попали Никополь и Покровская громада Днепропетровской области.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии. Выпустил около полутора десятков снарядов. Терроризировал Никополь и Покровскую громаду", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что в результате вражеских обстрелов погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются последствия.

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