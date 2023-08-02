Ночная атака рашистов была направлена на объекты портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области, - ОК "Південь"
4 2837
Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.
Об этом сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны непрерывно работали почти 3 часа", - говорится в сообщении.
В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор. Спасательные службы работают.