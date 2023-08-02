За прошедшие сутки оккупанты несколько раз обстреляли Очаков и громаду, нанесли удары по Куцурубской громаде Николаевской области
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За прошедшие сутки зафиксировано 7 артиллерийских обстрелов Очаковской громады Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 1 августа, в 09:13, 12:55, 16:53, 17:50, 19:14, 19:50 и сегодня утром, 2 августа, в 04:56 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 1 августа, в 09:17 и 11:54 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по побережью г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Вчера вечером и сегодня утром под вражеским огнем оказалась Куцурубская громада. Пострадавших нет.