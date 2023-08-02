Иран хочет запустить в России и Беларуси заводы по выпуску БПЛА, - ISW
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Иран готовится построить на территории России и Беларуси заводы по выпуску беспилотников. Это должно помочь РФ увеличить "армию" БПЛА, а Ирану – привлечь в страну валюту.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 31 июля обсуждал строительство в Беларуси завода по производству дронов-камиказе с министром обороны Ирана Резой Аштиани.
Ранее иранские инженеры изучали возможность производства дронов на заводе в Гомеле. В июне США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге, РФ.
Строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток. Сборка БПЛА позволит Ирану привлечь валютные средства в экономику.