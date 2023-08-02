На Киевщине в результате атаки вражеских дронов вспыхнул пожар в частном доме

В Киевской области вспыхнул пожар в частном доме в результате атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью во время ночного обстрела столичного региона загорелся частный дом в одной из громад области. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Так что, к счастью, никто не пострадал.

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