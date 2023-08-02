Авиакатастрофа МАУ: В Канаде родственникам жертв присудили $110 миллионов компенсации

Верховный суд провинции Онтарио постановил выплатить родственникам восьми жертв крушения самолета МАУ в Тегеране более 142 млн канадских долларов (около 110 млн долл. США).

Об этом говорится в заявлении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению судьи Дэвида Стинсона, каждой семье было присуждено более 17 млн канадских долларов.

Это решение основывается на предыдущем постановлении суда, которым сбивание самолета PS752 было признано умышленным террористическим актом. Адвокат родственников жертв Марк Арнолд тогда заявил, что будет добиваться ареста имущества Ирана в Канаде и за границей, если Тегеран откажется добровольно выполнить решение суда.

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Хотя Иран получил повестку в суд, он не защищал себя во время слушаний. Стороной защиты в иске определены государство Иран, Вооруженные силы страны, верховный лидер Аятол Хаменей, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Заметим, что это уже второе подобное судебное решение в Канаде. Ранее родственникам других шести жертв крушения суд присудил 107 млн канадских долл. компенсаций.

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Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Все находившиеся на борту самолета 176 пассажиров и членов экипажа погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что в тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть умышленным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 года "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело сбитого самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора по поводу сбития этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.