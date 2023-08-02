Новости • Агрессия России против Украины

ПВО уничтожила 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

4 89211
Ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по трем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Пуски "шахедов" россияне совершили из Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), мыса Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА. Большинство "шахедов" уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", - говорится в сообщении.

Читайте: Второй раз за утро в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу (обновлено)

ПВО уничтожила 23 ударных БпЛА Shahed-136/131, - Воздушные силы 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
  • Кітвен Обхол
    Дивним чином касапи завжди попадають куди їм потрібно. Тепер вже порти з посиленою ППО не можуть захистити навіть від пердячих шахедів?
  • Ivan Pavlukov
    Тільки дебіли не можуть відкрити карту і побачити, що аби шахед долетів до Києва, потрібно летіти десятки і сотні кілометрів над територією, в декілька шарів перекриттю стаціонарним та мобільним ППО. Тому збивається майже все. А аби вразити цілі в Одесі, шахед летить над акваторією морською, де не поставиш гепардів чи тачанок з кулеметами.

    Але ти продовжуй вдавати з себе ідіота та ставити "провокативні" питання. І тебе не тільки продовжать вважати ідіотом, але і банити почнуть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости