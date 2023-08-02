ПВО уничтожила 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131" по трем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Пуски "шахедов" россияне совершили из Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), мыса Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА. Большинство "шахедов" уничтожены в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", - говорится в сообщении.

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