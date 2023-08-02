Экспорт российского газа в Европу по трубопроводу вырос на 30% в июле, - Reuters

Экспорт природного газа в Европу российским "Газпромом" в июле вырос на 29,6% по сравнению со средним показателем июня, достигнув максимального уровня в 2023 году.

Об этом говорится в расчетах Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Такие данные рассчитаны на основе объемов, поставленных через Украину и Турецкий поток.

Измерительный пункт "Суджа" на российско-украинской границе, а также проходящий через Черное море трубопровод "Турецкий поток" являются единственными действующими маршрутами для транспортировки российского газа в Европу, пишет агентство.

Согласно расчетам Европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетов Газпрома о транзите газа через Украину, среднесуточный экспорт в июле вырос до 86,6 млн кубометров – по сравнению с 66,8 млн кубометров в июне.

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Общая поставка природного газа "Газпромом" в Европейский Союз в июле составляет около 2,68 миллиарда кубометров по сравнению с примерно 2 млрд кубометров в июне.

В целом в 2023 году российский экспорт газа по трубам в Европу по состоянию на сегодняшний день составляет около 14,8 млрд кубометров. За весь 2022 год экспорт газа составил 62 млрд кубометров.

Отметим, что с 1 января 2023 года Британия полностью прекратила импорт российского сжиженного газа.

22 декабря 2022 года Евросоюз официально установил предельную цену на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.

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