Новости

Киевские чиновники "наварили" на школьном питании ₴4 млн. Их будут судить, - БЭБ

5 47819
Киевские чиновники "наварили" на школьном питании ₴4 млн. Их будут судить, - БЭБ
Начальник управления образования Киевской райгосадминистрации и директор КП весной 2022 года присвоили деньги на питание детей в 30 учебных заведениях.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По данным Бюро, чиновники завладели деньгами весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

"РГА перечислила средства этому предприятию на основании актов выполненных работ, составленных еще до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 столичных учебных заведений. А соответствующие услуги по питанию детей в указанный период вообще не предоставлялись", - говорится в сообщении.

Чиновников будут судить за завладение имуществом и служебный подлог. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Чиновника КГГА Ткачука, арестованного из-за закрытого укрытия, подозревают в растрате бюджетных средств

Топ комментарии

  • Алексей Королевский 35c798da
    Вони дивляця як що Резнікову можна, то чім вони гірші
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А цих точно не будуть судити. Пиляють за вказівками і в кишені Лідора та його оточення.

    Igor Kondratiuk

    1 879 200 гривень виділено на розробку телепрограми "Кулінарне шоу".
    Якому ідіоту зараз потрібне кулінарне шоу?!!!
    Який дурінь так знущається над всіма нами???
  • Сергей Сависько
    Вот якби 4 мільярда як Резніков то їх би послами зробили
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости