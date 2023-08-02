Киевские чиновники "наварили" на школьном питании ₴4 млн. Их будут судить, - БЭБ

Начальник управления образования Киевской райгосадминистрации и директор КП весной 2022 года присвоили деньги на питание детей в 30 учебных заведениях.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По данным Бюро, чиновники завладели деньгами весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

"РГА перечислила средства этому предприятию на основании актов выполненных работ, составленных еще до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 столичных учебных заведений. А соответствующие услуги по питанию детей в указанный период вообще не предоставлялись", - говорится в сообщении.

Чиновников будут судить за завладение имуществом и служебный подлог. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Чиновника КГГА Ткачука, арестованного из-за закрытого укрытия, подозревают в растрате бюджетных средств