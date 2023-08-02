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ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки, - Генштаб

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ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки, - Генштаб
Враг тщетно пытался восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом враг "осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - сказал спикер.

Читайте: Враг пытается восстановить утраченное положение на Бахмутском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в Купянском и Лиманском направлениях.

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Топ комментарии

  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Там сидять такі "профі", усе з русру. Чого коштує інфа про 3 села здані,Кремінна, де 50 людей загальному числі проживало, а виявилося брехнею від DEEP. Карта не має оновлення уже давно. Трохи Роботине посунули, а так тільки охи,що Роботине в фатальних боях, як не війна. Я не вірю карті.
  • Gary Grant
    Можете використати ту карту замість туалетного паперу.
  • Деніс Войцеховський
    Уточнено лінію зіткнення біля Водяного, Авдіївки та Новоселівки.
    Тобто ви побачили уточнену не на нашу користь лінію зіткнення біля Авдіївки і вирішили, що це просування.
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