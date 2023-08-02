ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки, - Генштаб

Враг тщетно пытался восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки и Курдюмовки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом враг "осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - сказал спикер.

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Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в Купянском и Лиманском направлениях.