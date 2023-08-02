Рашисты ночью и утром обстреливали центр Херсона: Ранены 2 человека

Российские оккупационные войска ночью и утром обстреливали территорию Херсона, ранены 2 человека, рашисты били по жилым домам.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела ранены 2 человека. В средней степени тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Также российские оккупанты утром обстреляли центр Херсона.

"Ударили по банковскому помещению, а также дому 78-летней херсонки. Здание поврежденно, чудом женщина не пострадала", - добавил он.

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