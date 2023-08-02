Россия начала формировать новое армейское соединение для войны в Украине, - разведка Великобритании

В последние два месяца Россия начала формировать новые большие соединения, чтобы усилить свои наземные силы. В том числе и 25-ю общевойсковую армию.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использует для пополнения уже сложившихся формирований или в составе пехотных полков территориальной обороны мобилизованных резервистов", - говорится в сообщении.

При этом российское Минобороны редко прибегало к созданию новых общевойсковых организаций, таких как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточными силами.

По данным британской разведки, исключение составило созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

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"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование как резерв в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы обеспечить хотя бы одну новую армию", - отмечают в отчете британские аналитики.