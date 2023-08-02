Российские военные за прошлые сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранение
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За прошедшие сутки оккупанты 97 раз обстреляли Запорожскую область.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
14 авиаударов враг нанес по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке и Преображенке, а 74 артобстрела - по территории Гуляйполя, Новодаровки, Малиновки, Червоного, Зализнычного, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Ольговского, Чаривного,Степногорского, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Павловки и Лобкового. Кроме того, зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Верхней Терсе, Новодаровке и Темировке, 2 вражеских БПЛА-атаки по Гуляйполю и Малым Щербакам, а также ракетный удар по Таврическому.
Во время авиационного удара военнослужащими РФ по Орехову ранение получил 42-летний мужчина, он оперативно направлен в лечебное учреждение.