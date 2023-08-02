Российские военные за прошлые сутки обстреляли 20 населенных пунктов Запорожской области, один человек получил ранение

За прошедшие сутки оккупанты 97 раз обстреляли Запорожскую область.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

14 авиаударов враг нанес по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке и Преображенке, а 74 артобстрела - по территории Гуляйполя, Новодаровки, Малиновки, Червоного, Зализнычного, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Ольговского, Чаривного,Степногорского, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Павловки и Лобкового. Кроме того, зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Верхней Терсе, Новодаровке и Темировке, 2 вражеских БПЛА-атаки по Гуляйполю и Малым Щербакам, а также ракетный удар по Таврическому.

Во время авиационного удара военнослужащими РФ по Орехову ранение получил 42-летний мужчина, он оперативно направлен в лечебное учреждение.

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